YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır”

Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır”

KONYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz’un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır” diye konuştu.Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir.

15 Temmuz’un dünyada eşi ve benzerine az rastlanır bir zafer olduğunu söyleyen Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu onurlu direnişin ve şanlı destanın altında yüce milletimizin her bir ferdinin imzası vardır” diye konuştu.
Başkan Mustafa Kavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu asil millet, bin yıldır bu topraklarda ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla şanlı tarihini büyük zaferlerle süslemiştir. Malazgirt’te, Miryakefalon’da, Niğbolu’da, Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda özgürlüğüne, bayrağına, ezanına ve vatanına nasıl sahip çıktıysa 15 Temmuz gecesi de aynı iman ve aynı kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde bu değerlere yine sahip çıkmıştır. Anadolu irfanını ve kahramanlığını hiçe sayanları, yerle yeksan etmiştir. Topa, tüfeğe, tanka, uçağa karşı yüreğiyle Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sahneye çıkmış ve hain FETÖ’ye karşı sevdiklerini arkasında bırakarak istiklali ve istikbaline halel getirmemiştir. Bu necip millet o gece başardıklarıyla tüm dünya mazlumlarına bir kez daha ümit olmuştur. Dost düşman tüm dünya şunu bir kez daha gördü ki; ‘Bu millet büyük bir millettir, necip bir millettir, kahramandır, cesurdur, onurludur, vatan ve özgürlük sevdalısıdır, devletinin ve mazlumların yanındadır Bu büyük milletin bir ferdi olmaktan ve bu büyük millete hizmet etmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazıp şehit düşen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Onlar Çanakkale ve İstiklal Harbi ruhunun hala yaşadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Bize de o geceyi ve o muhteşem destanı unutmamak ve unutturmamak düşüyor. Bu görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şanlı zaferimizin yıldönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Sergisi 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek
15 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15.30’da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenledikleri “Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygıyla 15 Temmuz Destanı Sergisi’nin açılışına tüm Konyalıları davet eden Başkan Kavuş, “31 Temmuz’a kadar halkımızın ziyaretine açık olacak sergimizde Anadolu Ajansı (AA) ile İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) 15 Temmuz sürecinde ülkemizin farklı şehirlerinde çekmiş oldukları fotoğraflar sergilenecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:32
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Reyyan Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Adakale Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk ve KOP’tan yerli ve milli tohum için iş birliği

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.