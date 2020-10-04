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Başkan Kavuş şampiyonları ağırladı

KONYA HABERLERİ  | 04.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri yarışmalarında ikinci olan “Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımını” ağırladı.“TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri” yarışmasında bin 865 takımı geride bırakıp ikinciliği göğüsleyerek Konya ve Meram’a büyük sevinç ve gurur yaşatan “Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımı” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri yarışmalarında ikinci olan “Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımını” ağırladı.
“TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri” yarışmasında bin 865 takımı geride bırakıp ikinciliği göğüsleyerek Konya ve Meram’a büyük sevinç ve gurur yaşatan “Meram Belediyesi Bilim Kurdu Takımı” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ve okul idarecileriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Bilim Kurdu öğrencileri projeleri hakkında Başkan Kavuş’a bilgi verdi. Projenin yazılım ve kitinin tamamen kendileri tarafından kodlandığını belirten öğrenciler birçok fonksiyonu olan milli ve yerli bitki analiz makinası ‘Bilim Kurdu Biyolab2’nin Tarnet tarafından desteklenmeye hak kazandığını ifade ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da, Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’a eğitim camiasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda bin 865 projeyi geride bırakarak ikinci olmanın büyük bir başarı olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, bu başarının tüm şehri ve ilçeyi sevince boğduğunu söyleyerek kendilerine bu sevinci yaşatan öğrenci, öğretmen ve koordinatörlere teşekkür etti. İkinciliğin diğer çocuklara ve gelecek dönem “Bilim Kurdu” öğrencilerine ilham kaynağı olacağını belirten Başkan Kavuş, “Yarışmada aldığınız başarı, gururlandırmasının yanı sıra bizlerin de yükünü artırdı. Şu an projeye dahil olan 13 okulumuz var. Hem bu okulların sayısını artırmak hem de başarı çıtasını yükseltmek için çalışıyoruz. Konya’dan tarımla ilgili bir proje çıkması ve ödül alması ikinci bir mutluluk kaynağı bizim için. Bununla birlikte başarınız, arkanızdan geleceklere de örnek olacak, cesaret verecektir. Onları daha büyük başarılar için motive edecektir” dedi.

“Yeni Selçuk Bayraktarlar sizlerin arasından çıkacak”
Türkiye’nin Türk ve Müslüman bir ülke olarak bu coğrafyada uzun yıllar boyunca sıkıntı yaşadığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, bugün ülke olarak gelinen noktanın birkaç yıl önce hayal bile edilemediğini belirtti. Türkiye’nin bugün geldiği noktaya tüm dünyanın gıpta ile baktığını ve geri adım atmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Kavuş, “Bu adımları atacak ülkeyi çağdaş ülkelerin önüne geçirecek olan sizlersiniz. Bu takımdan, tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir Selçuk Bayraktar daha çıkmaması için bir neden yok. Sizler bu ülkenin yeni ‘Bayraktarlar’ı olacak, devraldığınız bayrağı çok daha ileriye ve çok daha yükseğe taşıyacaksınız” diye konuştu.
Başkan Kavuş, ziyaretin sonunda şampiyonlara çeşitli hediyeler takdim etti.

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