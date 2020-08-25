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Başkan Kavuş; “Şükran’da temel yılbaşından önce atılmış olacak”

KONYA HABERLERİ  | 25.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihalesi gerçekleştirilen Şükran Mahallesinin 1.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihalesi gerçekleştirilen Şükran Mahallesinin 1. Etabının gerçekleşeceği bölgede incelemelerde bulundu.
Alanın güvenliği için etrafının çitlerle örüldüğünü kaydeden Başkan Kavuş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde yapılan ihaleyi alan firma ilk iş olarak uygulama projesi yapacak. Bu işlem için 2, 2,5 aylık bir süresi var. Firma, bu iş devam ederken bir taraftan hafriyat çalışmalarına başladı diğer taraftan da zemin etüdü çalışmalarını yürütüyor. Tüm bu işlemlerin bir aksilik yaşanmaması durumunda bu süre içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Yine bir aksilik yaşanmazsa yıl bitmeden buranın temelinin atılacağının müjdesini vermek istiyorum. Başlanacak proje, toplam inşaat alanı yaklaşık 47.000 m. 116 adet zemin dükkan ve 182 adet üst kat ofislerinden oluşmaktadır. Adalar arası geçişe uygun kapalı otopark, geleneksel mimariye uygun iç avlulara sahip projede bölgenin tarihi dokusuna uygun yapılaşmaya önem verildi. Bu haliyle şehrin vizyon merkezlerinden biri olacak. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“560 gün sonra Konya değerli bir proje kazanmış olacak”
Çevre ve Şehircilik bakanlığın çalışmalarının yanı sıra belediye olarak kendilerinin de çalışmalarının aralıksız ve hızlı bir şekilde devam ettiğine vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “2. Etapta yer alan yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz çalışmalarda alan projemiz zaten hazırdı. Ada ve parsel bazında projelerin uygulamasının yapılmasına başlandı. Üçüncü iş olarak da tescilli binalardan oluşan bir adamız var. Burada bulanan 7-8 tescilli binayı tek ada içinde topluyoruz. Bu şekilde ortaya tarihi binalardan oluşmuş, rekonstrüksiyon ve restorasyonu yapılmış çok güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Bunların bir kısmı otel bir kısmı da farklı işletmeler olarak vatandaşlarımıza ve turistlerimize hizmet verecek. Biz bu üç ayrı çalışmanın eş güdümlü gitmesini arzuluyoruz. İhalenin süreci 560 gün. Allah izin verirse yıkımı yapılan bölgenin inşaatları bu süre içinde tamamlanacak. Şehre değer katacak bir alanı Konyamıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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