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Başkan Kavuş: “Yeni alınan makinelerle asfaltta dışa bağımlılığımız bitiyor”

KONYA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehdidine rağmen asfaltlama programında yer alan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Pirhasan Caddesinde sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra asfalt plentine kazandırılan yeni makinelerle ilgili bilgi aldı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehdidine rağmen asfaltlama programında yer alan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Pirhasan Caddesinde sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra asfalt plentine kazandırılan yeni makinelerle ilgili bilgi aldı. Pirhasan Caddesinde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, “Geçen yıl başlamış olduğumuz Ayanbey, Durunday ve Pirhasan Caddeleri yol düzenleme çalışmalarının son etabındayız. Sezon açılmadan önce buradaki çalışmaları başlattık. Şu anda asfalt öncesi alt temel serim noktasına geldik. Altyapı tamamlanır tamamlanmaz inşallah buranın asfaltını bayramdan önce tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor”
Bütün dünyada yaşanan bir salgın problemi olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, öngörülmeyen bu salgın öncesi tüm ihaleleri yaptıklarını ve sözleşmeleri imzaladıklarını belirterek, “Her zaman olduğu gibi rekor bir seviyede altyapı ve asfalt ihalelerimizi yaptık ve çalışmalara da başladık. Hem ramazan ortamı hem de virüsle ilgili tedbir ortamına rağmen minimum personel ile gerekli tedbirler altında, çalışma şartları ve saatlerini değiştirerek çalışmaya devam ediyoruz. Salgın dönemi bittikten sonra vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi adına hem yeşil alan çalışmaları hem de yol düzenleme çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz. Pirhasan Caddesiyle birlikte farklı caddelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim şartları, ramazan ayı ve virüs ortamı bittikten sonra inşallah bu yılsonuna kadar asfaltsız, parke-bordürsüz yol kalmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

“Asfaltta dışa bağımlılığımız bitiyor”
Asfalt plentine kurulmak üzere yeni makineler aldıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Bunlardan bir tanesi alt temel plentiyle ilgili PMT plenti. İkincisi ise emisyon plenti ve önümüzdeki hafta o da gelecek. Artık belediye olarak asfalt ve onun türevi olan bütün işlerle ilgili dışarıya en ufak bir bağımlılığımız kalmadan bütün işlerimizi asfalt plentimizde halletmiş olacağız. Bu noktada tam bağımsız, bütün işini kendi gören, tüm malzemesini kendi üreten ve ürettiği malzemelerin de bütün kalite testlerini kendi bünyesinde yapan bir belediye haline geldik. Önümüzdeki hafta itibariyle de tam sonuç almış olacağız inşallah. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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