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  4. Başkan Kaya, Yanvar katliamını kınadı

Başkan Kaya, Yanvar katliamını kınadı

KARABÜK HABERLERİ  | 20.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 20 Ocak 1990 yılında Rus Ordusu tarafından Azerbaycan’da yapılan katliamı nefretle kınadığını bildirdi.20 Ocak 1990 yılında bağımsızlık yanlısı Azerbaycan Türklerine Rus Ordusunun saldırdığını, saldırı sonucu 143 Azerbaycanlının Rus tankları altında ezilerek hayatını kaybettiğini, binlerce insanın yaralandığını belirten Kaya, “Katliamda hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyoruz.

Başkan Kaya, Yanvar katliamını kınadı

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 20 Ocak 1990 yılında Rus Ordusu tarafından Azerbaycan’da yapılan katliamı nefretle kınadığını bildirdi.
20 Ocak 1990 yılında bağımsızlık yanlısı Azerbaycan Türklerine Rus Ordusunun saldırdığını, saldırı sonucu 143 Azerbaycanlının Rus tankları altında ezilerek hayatını kaybettiğini, binlerce insanın yaralandığını belirten Kaya, “Katliamda hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. 20 Ocak aynı zamanda Azerbaycan’ın diriliş ve kurtuluş günüdür. 20 Ocak şehitleri kendi fedakarlıkları ile Azerbaycan halkının mücadele yolunun önünü açtılar. Şimdi Azerbaycan halkına 20 Ocak’ı yas günü ilan etmek değil, gösterilen bu kahramanlık nedeniyle bayram gibi kutlamak yakışır" dedi.
Ahmet Yasin Kaya, mesajının devamında şu ifadelere verdi: “Bakü Azatlık Meydanı’nda Azerbaycan’ın bağımsızlığı için toplanan Türklerin üzerine, 35 bin kişilik ağır zırhlarla donatılmış Alfa birlikleri ve ’DTK-a’ diye isimlendirilen tahribat eğitimli askerler sürülerek büyük bir katliam yapılmıştır. İki gün süren, kadın, çocuk ve yaşlıların çoğunlukta olduğu katliam ile uygulanan bu soykırımı nefretle kınıyorum. Her Türk’ün yüreğinde bu kanlı olay nefretle yerini almıştır. Bağımsızlık isteyen bir milleti hiçbir şeyle engelleyemezsin. Nitekim tanklar, toplar Azerbaycan Türk’ünün bağımsızlık ateşini söndüremedi. Binlerce insanın Azadlık Meydanı’nda başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi bugünkü bağımsız Azerbaycan devletini meydana getirdi. Şehitlerimizi 30. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

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