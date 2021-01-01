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Başkan Kayalar’dan dayanışma mesajı

İZMİR HABERLERİ  | 01.01.2021 12:06 | Son Güncelleme

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 2021 yılında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yeni yılda da çalışmalarını özveriyle sürdüreceklerini ifade etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 2021 yılında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yeni yılda da çalışmalarını özveriyle sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Kayalar, salgın nedeniyle yaşanan zorlukları birlik ve beraberlikle aştıklarını, 2021 yılında da aynı dayanışma ruhunu yaşatacaklarını belirtti.
Salgın nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntının en çok esnafı olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Kayalar, gerçekleştirdiği ziyaretler ile esnafın yanında olduklarını belirterek, "Zor bir yılı geride bıraktık. Salgın nedeniyle ekonomik anlamda da büyük zorluklar çektik. Özellikle esnafımız en büyük yarayı aldı. Esnafımıza moral ziyaretinde bulunarak, yanlarında olmak, destek olmak istedik. Esnafımızın her daim yanındayız. Yeni yılda da onlarla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz. Herkesin sesi olduğumuz gibi, esnafımızın sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Menderes için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başkan Kayalar, "Bugüne kadar olduğu gibi 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız için eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi 2021 yılında da sürdüreceğiz. Menderes’imize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Mustafa Kayalar, “Zor geçen bir yılın ardından umutlarla dolu yeni bir yılı karşılıyoruz. 2021 yılının başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle, herkese mutlu yıllar” diye aktardı.

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