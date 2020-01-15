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  4. Başkan Kayda, ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne katıldı

Başkan Kayda, ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, katıldığı ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ne katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, katıldığı ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ne katıldı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amacıyla kongrenin düzenlendiğini ifade eden Başkan Kayda, “Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojiler, belediyelerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunmalarına imkan tanımaktadır. Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından katılan uzmanların ve yerel yöneticilerinin görüşlerini sunduğu toplantının hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Başkan Kayda, Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcılara hitap ettiğini söyledi.
Başkan Kayda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kongrede birer konuşma yaparak katılımcılara seslendiğini belirterek, Akıllı şehirler için temel politikaların ele alındığı kongrede, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunması amacıyla akıllı teknolojiler, çevre, ulaşım, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarındaki uygulamalar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, girişimciler, firmalar ve uzmanlar tarafından değerlendirileceğini vurgu yaptı.

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