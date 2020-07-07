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Başkan Kayda, kurbanını Kızılay’a bağışladı

MANİSA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kurbanını Türk Kızılay Salihli Şubesine bağışladı.

Başkan Kayda, kurbanını Kızılay’a bağışladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kurbanını Türk Kızılay Salihli Şubesine bağışladı. Başkan Kayda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hemşehrilerini Kızılay’ın Türkiye genelinde başlattığı kurban bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.
Türk Kızılay Salihli Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyasının 2020 yılında da devam ettiğini belirten Musal, Kızılay’ın başlattığı “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” kampanyasına ilk bağışı yaparak destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti. Bağış kampanyası ile ihtiyaç sahiplerinin sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuştuğunu kaydeden Musal, Kızılay kurban vekalet bedellerinin ise yurt içi 1.050 TL, yurt dışı 850 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Türk Kızılay’ın Türkiye ve Dünya genelinde yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzattığını ifade eden Başkan Kayda, “Kurban ibadeti toplumsal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlaması bakımından çok önemlidir. Bu yıl Kızılay’a bağışta bulunarak kurban ibadetimi yerine getirmekten memnuniyet duydum. Türk Kızılay Salihli Şubesine yapacağımız bağışlardan elde edilecek kurban konserveleri yine ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Türk Kızılay’a ve Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal’a iyiliğe aracı olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Kayda, kurbanını Kızılay’a bağışladı

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