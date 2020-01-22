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Başkan Kayda, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kayda, ziyarette Grup Başkanvekili Akçay’a Salihli’nin yeni dönem projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı makamında ağırladı. Salihli’ye kazandırılacak hizmetler ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, MHP Grup Başkanvekili Akçay, “Zeki Başkanım, ilk döneminde Salihli’ye güzel hizmetler kazandırdı ve bunun en yakın tanığı benim. MHP olarak yeni dönemde yapacağınız tüm hizmetlerin el birliği ve gönül birliğiyle destekçisi ve takipçisi olacağız. Salihlili hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunar sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
Ziyaretten onur duyduğunu ifade eden Başkan Kayda, yeni dönem projelerinin hazır olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Grup Başkanvekilimizi ziyaret ederek yeni projelerimizi anlattık. Projelerimize her zaman destek olan MHP Grup Başkanvekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Erkan Akçay’a tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Ziyarette, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Musa Şentürk de yer aldı.

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