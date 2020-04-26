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Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

KONYA HABERLERİ  | 26.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran ‘Sıfır Atık’ seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Karatay Belediyesi ilçeye üç adet Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı.

Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran ‘Sıfır Atık’ seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Karatay Belediyesi ilçeye üç adet Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Bu merkezler yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu, Akabe ve Karaciğan Mahallelerinde hizmete sunuldu. Mobil Atık Getirme Merkezi ile doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor.
Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, proje kapsamında 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi aldıklarını belirterek, ”Bu merkezde elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıt-karton, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıklarını getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Vatandaşları projeye destek vermeye davet eden Başkan Hasan Kılca, "Atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Karatay Belediyesi olarak ’Çevreci Belediye’ bilinciyle gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

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Selcuklu
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Selcuklu
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