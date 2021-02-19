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Başkan Kılca: “Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanmaya büyük önem veriyoruz”

19.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tamamında birlik ve beraberlik ruhu içinde hizmet ettiklerini söyledi.Karatay Belediye Başkanı Kılca, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte yaptığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tamamında birlik ve beraberlik ruhu içinde hizmet ettiklerini söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Kılca, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte yaptığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kılca, bu kapsamda Hayıroğlu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette hem Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatan hem yeni planlamaları bölge halkıyla istişare eden hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri dinleyen Kılca, mahalle ziyaretlerinin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için önemli olduğunun altını çizdi.
“Pandemi, birlik ve dayanışma ruhumuza engel değil”
Pandemi kuralları çerçevesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Hasan Kılca, “Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin gönüllerini kazanmaya büyük önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz salgın, hemşehrilerimizle dayanışma ruhunu oluşturmamıza engel değil. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına yönelik hızlı çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan görmüş olduğumuz sevgi ve aldığımız hayır duaları bizlere güç veriyor” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asli görevleri olan vatandaşa hizmetin ötesinde, gönüller kazanmanın da çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Bu ziyaretlerimizi yaparken hem vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyor, hem de taleplerini alarak, çözüm için çalışma yapıyoruz. Yollar, parklar veya tesisler yapmak elbette önemli ama gönüller kazanmak da hizmetler kadar kıymet verdiğimiz bir şey. Karataylı hemşehrilerimizin kapısını çalarak, sorunlarını çözüp dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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