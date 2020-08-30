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Başkan Kılca: “Karatay’ın geleceği için çalışıyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 30.08.2020 13:20 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, dış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Bu kapsamda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile beraber Beşağıl, Ağsaklı, Yağlıbayat, Karadona, Başgötüren ve Kızören mahallerinde halkla buluşan Başkan Kılca, yapılan hizmetleri mahalle sakinlerine anlatarak öneri ve talepleri dinledi.Mahalle ziyaretlerini ve Karatay Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Hasan Kılca, muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerin öneminden bahsetti.

Başkan Kılca: “Karatay’ın geleceği için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, dış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile beraber Beşağıl, Ağsaklı, Yağlıbayat, Karadona, Başgötüren ve Kızören mahallerinde halkla buluşan Başkan Kılca, yapılan hizmetleri mahalle sakinlerine anlatarak öneri ve talepleri dinledi.
Mahalle ziyaretlerini ve Karatay Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Hasan Kılca, muhtarlar ve vatandaşlarla istişarelerin öneminden bahsetti. Başkan Hasan Kılca, “Karatayımızın tüm mahallelerini sık sık ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bu ziyaretlerle belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görürken, muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin bizden istek ve talepleri varsa onları da almış oluyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin hem anlatılmasına hem de hizmet planımızın şekillenmesine katkı sağlıyor. Tabii ki Karatay Belediyesi olarak altyapı, yol, kaldırım ve parklar gibi yapmakla zorunlu olduğumuz hizmetlerin dışında mahallelerimizin dokusuna uygun yeni projeler ile farklı ihtiyaçları gidermek ve problemleri çözmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz bir yandan altyapısı tamamlanmış bölgelerde yol yapım, asfaltlama veya bakım onarımı işlerini gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ise mahallelerimizin ihtiyacı olduğu yerlerde yeni park yapımlarıyla ilgileniyorlar. Diğer birimlerimiz de tüm mahallelerimizde yoğun bir çaba içinde. Dolayısıyla bizler, bugüne kadar hizmetlerimizi de her zaman vatandaşlarımızın beklenti ile ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

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