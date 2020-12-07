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Başkan Kılıç: “Cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız”

SAKARYA HABERLERİ  | 07.12.2020 15:44 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.
Erenler Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan Meclis Toplantısı devamında Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın çalışmalar hakkında bilgi vermesi ile devam etti. Toplantıda 3 gündem maddesi karara bağlandı.
Gündem dışı konuşmaların ardından çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, “Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddemizin ve Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağını kapsayan ’Birinci Bölge Alt ve Üst Yapı Yenileme Çalışması’nda alt yapı ve asfalt çalışması tamamlandı, tretuvar çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak, cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız” dedi.
Başkan Kılıç, “AGDAŞ ile birlikte ilçemizin kırsal mahallelerine yönelik başlattığımız doğal gaz çalışması devam ediyor. Birinci etap çalışmaları kapsamında çalışmaların tamamlandığı Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerinin ardından Epçeller, Çaykışla, Sarıcalar ve Şeyhköy Mahalleleri için geçtiğimiz hafta ekipler çalışmalara başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Fevzi Kılıç, “Devlet yetkililerimizin uyarıları ve günlük vaka oranlarına baktığımız zaman pandemi sürecinin ciddiyetini görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz toplumumuz tarafından yoğun kullanılan alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ederken Zabıta ekiplerimizde denetimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizde karantinada olan ailelere yönelik çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

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