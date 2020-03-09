Başkan Kılıç, miniklerle sahilde çöp topladı

Terme Belediyesi ve Zübeyde Hanım Anaokulu’nun işbirliği ile düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında minik öğrenciler Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile birlikte sahilde çöp topladı.

Terme Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlatılan "Sıfır Atık Projesi” kapsamında etkinlik çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

“Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi Projesi" kapsamında Terme Belediyesi ve Terme Zübeyde Hanım Anaokulu iş birliği ile hayata geçirilen “Sıfır Atık Doğayı Seviyorum Atıkları Topluyorum’’ etkinliğiyle belediye personeli ve anaokulunun minik öğrencileri sahilde birlikte çöp topladı.

Etkinliğe bizzat iştirak ederek, minik öğrencilerle birlikte çöp toplayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, çocuklara çevremizin ve denizlerimizin korunmasının öncelikli eylemler haline getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, gelecek nesille daha temiz deniz bir dünya bırakabilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, etkinliğe katılan öğrencilere “Sıfır Atık” şapkası, tişörtleri ve tohumlu kalem hediye etti. Etkinlikte “Sıfır Atık", "Sıfır Atık Mavi” ve çevresel konulu pankartlar hazırlanarak dikkat çekmeye çalışıldı.

“Sıfır Atık", "Sıfır Atık Mavi” projeleri kapsamında örnek belediyeler arasında yer almak ve çevre bilincini aşılamak için çalışmaların hızla devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye genelinde hayata geçirilen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında okul öğrencilerimizle çevre bilinci oluşturmak ve sıfır atıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız, daha temiz bir Terme, daha temiz bir deniz ve bir dünya için birlikte hareket ederek, geleceğimizi ve çocuklarımızı kurtarmak zorundayız” dedi.

