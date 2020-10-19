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Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Erenler İlçesindeki muhtarlar ile bir araya gelerek muhtarları tebrik etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Erenler İlçesindeki muhtarlar ile bir araya gelerek muhtarları tebrik etti. Sakarya Parkta gerçekleşen programda Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Kılıç, ilçede devam eden ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Düzenlenen programa Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu da katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, “Erenler ilçemiz için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç ve mesai arkadaşları ile güzel bir ivme yakaladık. İnşallah bu şekilde ilçemize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Muhtarların da söz aldığı ve aynı zamanda çalışmaların ve taleplerin de masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiriyle devletin milletimizle her gün ruberu, yani yüz yüze ilişki içinde olan seçilmiş temsilcileri, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

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