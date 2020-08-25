Başkan Kılıç’tan tam zamanlı kreş müjdesi

Buca Belediyesi, çalışma hayatına katılmak isteyen ancak ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarını bırakacak yer bulamayan kadınların önündeki engelleri kaldıracak kreş projesi için düğmeye bastı. 3-6 yaş grubu çocuklara haftanın 5 günü okul öncesi eğitim verecek tam zamanlı kreşler, ilk etapta üç farklı mahallede açılacak. 100 öğrenci kapasitesiyle hayata geçirilecek kreşlerin çok cüzi rakamlarla hizmet vereceğini açıklayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Kadınlarımızın çalışma hayatındaki engelleri teker teker kaldırıyoruz” dedi. Kadınların sosyal hayatta daha eşit ve daha aktif bir şekilde yer almaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kent genelindeki geçici bakım hizmeti veren Pırlanta Merkezlerini tam zamanlı kreşlerle taçlandırıyor. Proje kapsamında ilk etapta toplamda 100 öğrenci kapasiteli üç adet kreş hizmete açılacak. Açılacak kreşler, Şirinkapı, Çamlıkule ve Vali Rahmi Bey Mahallelerinde yer alacak. Haftada 5 gün, 07.00-18.30 saatleri arasında okul öncesi eğitim programı uygulanacak kreşlere, 3-6 yaş grubu çocuklar kabul edilecek. Bucalı ailelere uygun ücretle hizmet verecek eğitim kurumlarının yeni eğitim döneminde hizmete açılması planlanıyor.

İleri düzeyde eğitim planlanıyor

Açılacak merkezlerin iki tanesi, Betontaş ve Çamlıkule Pırlanta Merkezlerinden dönüştürülecek. Üçüncü kreş ise Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezinde yer alacak. Hafta içi 5 gün hizmet verecek olan kreşlerin, ilerleyen dönemlerde cumartesi günleri de açılarak bilimsel süreç, yaşamsal beceri ve sanat içeren ileri düzeyde eğitimler vermesi planlanıyor.

“Kadınların önündeki engelleri kaldırıyoruz”

Proje hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri tüm çalışmalarımızın odağına kadınlarımızı koyduk. Kadınlarımızın sosyal hayatta ve iş hayatında daha başarılı olabilmeleri için Pırlanta Merkezlerimizi, bu projeyle taçlandıracağız. Kadınlarımızın önündeki engelleri teker teker kaldırıyoruz. Artık çalışan kadınlarımız başta olmak üzere, Bucalı aileler çocuklarını tüm gün uzman eğitmenlere emanet edebilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarımız ile bir yandan Bucalı ailelerin bütçelerindeki yükü azaltırken bir yandan da aydınlık yarınlarımızın temelini atacağız” diye konuştu.

