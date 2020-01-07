YURTHABER
  4. Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti

Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa bir süre önce açılarak Adıyamanlı kitapseverlerin ortak buluşma noktalarından birisi olan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverlerle bir araya geldi.Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverle bir araya geldi.Hayathanem Kitap Kafe ziyaretinde, kitapseverlerle sohbet eden ve kitap okumanın, insanlara eşsiz bir mutluluk hissi verdiğini söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman’da bu tür mekanların artmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.Kitap Kafe’nin açılmasına vesile olan Yakup Tosun ve arkadaşlarından, çalışmalar hakkında bilgiler de alan Başkan Kılınç, “Kitap okumak, okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutkudur.

Başkan Kılınç, kitap okumanın önemine dikkat çekti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kısa bir süre önce açılarak Adıyamanlı kitapseverlerin ortak buluşma noktalarından birisi olan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverlerle bir araya geldi.
Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, kitapseverle bir araya geldi.
Hayathanem Kitap Kafe ziyaretinde, kitapseverlerle sohbet eden ve kitap okumanın, insanlara eşsiz bir mutluluk hissi verdiğini söyleyen Başkan Kılınç, Adıyaman’da bu tür mekanların artmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Kitap Kafe’nin açılmasına vesile olan Yakup Tosun ve arkadaşlarından, çalışmalar hakkında bilgiler de alan Başkan Kılınç, “Kitap okumak, okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutkudur. İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da kitap kafelerdir. Bu vesileyle kısa süre önce ilimizde faaliyetlerine başlayan Hayathanem Kitap Kafeyi ziyaret ederek, hem buranın açılmasına vesile olan arkadaşlarımızı tebrik etmek, hem de kitapsever arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle bir araya gelmek istedim. İnşallah ilimizde bu tür mekanların sayısı daha da artar ve insanlarımız ruhsal açlığını bu yolla doyurur. Bu anlamda, Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu konuda üzerimize düşen her türlü çabaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Başkan Turanlı, toplu taşıma araçları 24 saat hizmet verecekBaşkan Turanlı, toplu taşıma araçları 24 saat hizmet verecek
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandıVirajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Doğan Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Merdiven demiri hırsızlarına suçüstü

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yeni Binasında Eğitime Başladı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yeni Binasında Eğitime Başladı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.