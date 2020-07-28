Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, korona virüsten dolayı tedbirli davranmalarını istedi.

Mesajında korona virüs tedbirlerine vurgu yapan Başkan Kılınç, Kurban Bayramı’nın en güzel şekilde eda edilmesi dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Kılınç mesajında, “Korona virüs salgınından dolayı tedbirlerle dolu bir bayramı eda edecek olmaya hazırlansak da, bayramı eski bayramların heyecanıyla yaşamanızı diliyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimden Kurban Bayramında tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum. Gerek kurban kesimi sırasında gerekse sonrasındaki aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Çünkü korona virüs tehdidi hala yakınımızda. Virüsten korunmak için bu kuralla uyulması şart. Böyle istenmeyen bir ortamda da olsa, tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhatler diliyorum” ifadelerini kullandı.

