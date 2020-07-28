YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, korona virüsten dolayı tedbirli davranmalarını istedi.Mesajında korona virüs tedbirlerine vurgu yapan Başkan Kılınç, Kurban Bayramı’nın en güzel şekilde eda edilmesi dileğinde bulundu.

Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm hemşehrilerinin bayramını kutlayarak, korona virüsten dolayı tedbirli davranmalarını istedi.
Mesajında korona virüs tedbirlerine vurgu yapan Başkan Kılınç, Kurban Bayramı’nın en güzel şekilde eda edilmesi dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Kılınç mesajında, “Korona virüs salgınından dolayı tedbirlerle dolu bir bayramı eda edecek olmaya hazırlansak da, bayramı eski bayramların heyecanıyla yaşamanızı diliyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimden Kurban Bayramında tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum. Gerek kurban kesimi sırasında gerekse sonrasındaki aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Çünkü korona virüs tehdidi hala yakınımızda. Virüsten korunmak için bu kuralla uyulması şart. Böyle istenmeyen bir ortamda da olsa, tüm İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve sıhhatler diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:20
Öğle
12:38
İkindi
16:28
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

1 Mezra karantina altına alındı

1 Mezra karantina altına alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.