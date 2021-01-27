YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kılnç’ın acı günü

Başkan Kılnç’ın acı günü

27.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Kılnç’ın acı günü

Köşk Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın babası eski tüccarlardan Muzaffer Kılınç, hayatını kaybetti.

Köşk Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın babası eski tüccarlardan Muzaffer Kılınç, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Muzaffer Kılınç’ın cenazesinin yarın öğlen merkez caminden kaldırılacağı öğrenilci.
Köşk Belediyesi önceki dönem başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın uzun süredir tedavi gören babası Muzaffer Kılınç tedavi gördüğü İzmir’de hayatını kaybetti. Önceki dönem belediye başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın da babası 4 çocuk babası Muzaffer Kılınç’ın vefatı sevenlerini üzdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:26
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Aydın Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Aydın Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Kuşadası’nda otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Kuşadası’nda otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Kuşadası’nda otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Kuşadası’nda otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Soğuk hava enginar fiyatlarını etkilemedi

Soğuk hava enginar fiyatlarını etkilemedi

Aydın’ın “İntihar Raporu” açıklandı

Aydın’ın “İntihar Raporu” açıklandı

Aydın’ın “İntihar Raporu” açıklandı

Aydın’ın “İntihar Raporu” açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.