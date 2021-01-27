Başkan Kılnç’ın acı günü

Köşk Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın babası eski tüccarlardan Muzaffer Kılınç, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Muzaffer Kılınç’ın cenazesinin yarın öğlen merkez caminden kaldırılacağı öğrenilci.
Köşk Belediyesi önceki dönem başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın uzun süredir tedavi gören babası Muzaffer Kılınç tedavi gördüğü İzmir’de hayatını kaybetti. Önceki dönem belediye başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın da babası 4 çocuk babası Muzaffer Kılınç’ın vefatı sevenlerini üzdü.