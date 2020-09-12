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Başkan Kıraç’tan 12 Eylül mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 12.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, 1980 darbesinin 40.

Başkan Kıraç’tan 12 Eylül mesajı

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, 1980 darbesinin 40. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Kıraç mesajında, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere pek çok gencin 12 Eylül dönemi ihtilal mahkemelerinde çile çektiğini, işkence gördüğünü ve idam edildiğini belirtti.
Bu süreçte demokrasi ve insani anlamda birçok şeyin katledildiğine işaret eden Kıraç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri örtülü ya da açık şekilde birçok darbe yapıldığını hatırlatarak, “Bu darbelerin ortak özelliğinin dış güdümlüdür. Sonuçları itibarıyla Türkiye’yi geriye götüren ve ülkeye ağır bedeller ödetilen darbelerdir. Suikastlar, işkenceler, idam edilen ve zorlu hapishane şartlarının etkisiyle hayatını kaybeden dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletin iradesine yönelen her teşebbüsü lanetliyorum. Bugün de milletçe yaşadığımız problemlerin önemli bir kısmı aynı odaklardan servis ediliyor. Tüm olumsuz şartlara rağmen Türk Milleti’nin iman ve karakteriyle bütün zorlukların üzerinden geleceğine olan inancımı, önce ve yalnızca Allah’a sonra milletimize güvendiğimizi ifade ediyorum. Başta Şehit Liderim Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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