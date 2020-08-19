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Başkan Kıraç’tan, Akbaş’a hayırlı olsun ziyareti

KARABÜK HABERLERİ  | 19.08.2020 18:50 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç ve il yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Nevzat Akbaş’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kıraç’tan, Akbaş’a hayırlı olsun ziyareti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç ve il yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Nevzat Akbaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Milli Eğitim Kurumunun önemine değinen Kıraç, Covid-19 sürecinde büyük bir özveriyle eğitim-ortaöğretimi aksatmamaya çalışan öğretmenlere Nevzat Akbaş Beyin şahsında teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş ise Kıraç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Kıraç’tan, Akbaş’a hayırlı olsun ziyareti

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