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Başkan Kocaman KARKAD satış ofisini inceledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı bitme noktasına gelen Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ofisinde incelemelerde bulundu.Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi (KARKAD)’ın satış ofisinin yapımı hızla devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı bitme noktasına gelen Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ofisinde incelemelerde bulundu.
Kocaeli’nin ilk resmi tescilli kadın kooperatifi (KARKAD)’ın satış ofisinin yapımı hızla devam ediyor. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ofisi Acısu Mahallesi’nde 40 metre kare kapalı, 20 metre kare açık alanda hizmet verecek. Satış ofisi içerisinde mutfak, organik ürünlerin satışının yapılacağı raflar ve ikram masaları yer alacak. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kadın istihdamına destek vermek amacı ile kendi talimatıyla yapımını başlattığı Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ofisinin yapımını yerinde inceledi. Başkan Kocaman çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı satış ofisinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Yapılan işletmenin kadın istihdamına katkı sağlayacağını belirten Kocaman, “Kocaeli’nin ilk kadın kooperatifi Kartepe Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin satış ofisini bitiriyoruz. Bu yüreği güzel, çalışkan ve birbirinden marifetli kadınlarımız herşeyin en güzelini hak ediyor. Onların gücüne inanıyorum ve ilk günden itibaren her noktada destek sağlıyoruz. Ürettikleri organik ürünlerle ilçemizin sınırlarını aşacaklarına turizme ve insanlarımıza çok güzel hizmetler sunacaklarına gönülden inanıyorum. Bunu açıklamak için biraz erken ama heyecanını yaşamaya başladık bile. Çok güzel kokular geliyor. KARKAD kooperatifimizde ki üretken ve başarılı kadınlarımız çok özel bir reçete ile harika lezzetli bir Kartepe Mantısı üretme hazırlığındalar. Şimdilik bu kadar yeterli, inşallah en kısa zamanda herkesin beğenisine sunmaya hazır hale gelecektir. Amacımız bu kadınlarımıza emekleri karşılığında gelir elde etmelerini sağlamak hem de Kartepe ismiyle anılan, Kartepe’ye özgü bir marka yaratarak, ününün sınırları açmasını sağlamaktadır” dedi.

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