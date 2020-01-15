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  4. Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz"

Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz"

KARABÜK HABERLERİ  | 15.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailelerin mutluluklarına ortak olmayı hedefleyen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ile müdürlük personelinin eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Köse, ailelerle sohbet ederek mutluluklarını paylaşırken, çeşitli tavsiyelerde de bulunuyor.Safranbolulu ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Köse, "İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere bir bir imza atmaya devam ediyoruz.

Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ailelerin mutluluklarına ortak olmayı hedefleyen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ile müdürlük personelinin eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Köse, ailelerle sohbet ederek mutluluklarını paylaşırken, çeşitli tavsiyelerde de bulunuyor.
Safranbolulu ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Köse, "İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere bir bir imza atmaya devam ediyoruz. Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Safranbolu’da dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Çıbır, Özcanbaz ve Değirmenci ailelerine evlatları ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Başkan Köse:

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