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Başkan Kurt, Göztepelilerle buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Sungur ve Göztepe sakinleri ile buluşarak mahallelinin istek ve önerilerini dinledi.Odunpazarı Belediyesini halkçı, sosyal demokrat ve katılımcı bir anlayış ile yöneten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Sungur ve Göztepe sakinleri ile buluşarak mahallelinin istek ve önerilerini dinledi.
Odunpazarı Belediyesini halkçı, sosyal demokrat ve katılımcı bir anlayış ile yöneten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak Göztepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Sungur ile buluşan Başkan Kurt, Muhtar Surgur ile birlikte mahalleyi gezdi. Göztepe sakinlerinin sorunlarını, istek ve önerilerini dinleyerek notlar alan Başkan Kurt, bu notları ilgili müdürlüklere yönlendirdi. Vatandaşlar da mahallenin sorunlarını, istek ve önerilerini birinci ağızdan Sungur’a ve Başkan Kurt’a iletti. Göztepe sakinleri, Başkan Kurt’a ilgisi ve desteği için teşekkür etti. Odunpazarı’nı sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı bir anlayış ile yönettiklerini söyleyen Başkan Kurt, vatandaşların her zaman yönetimde söz hakkı olduğunu vurguladı. Yaşanan sorunların en kısada sürede çözüme ulaştırılacağını ifade eden Başkan Kurt, mahallelilerin istek ve önerilerinin dikkate alınacağını belirtti.

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