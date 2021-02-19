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Başkan Makas, esnaf sofrasına misafir oldu

19.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Başkan Makas, esnaf sofrasına misafir oldu

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, kahvaltı sofralarına misafir oldu.Sanayi esnafıyla buluşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Makas, “ Esnafımızın kahvaltı sofrasına misafir olarak, Cuma günümüze bismillah diyoruz.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, kahvaltı sofralarına misafir oldu.
Sanayi esnafıyla buluşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Makas, “ Esnafımızın kahvaltı sofrasına misafir olarak, Cuma günümüze bismillah diyoruz. Merkez İlçe Başkanımız, il ve ilçe yöneticilerimizle misafiri olduğumuz sofralarını bizlerle paylaşan ve en kalbi duygularıyla misafir eden kıymetli esnafımıza şükranlarımızı sunuyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı cumalar diliyoruz” dedi.
Başkan Makas’a, sanayi esnafı ziyaretlerinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek’in yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

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