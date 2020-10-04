Başkan Mehmet Cabbar: “Seyrani kampüs alanı çevre düzenlemesi hayırlı olsun”

Develi Belediyesi Kayseri Üniversitesi bünyesinde bulunan Seyrani Kampüs alanında çevre düzenleme çalışmasını tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de büyük destekleriyle tamamlanan Seyrani Kampüs alanındaki Eğitim bloklarının çevresinde peyzaj çalışmasında çim ekimi, parke, ağaç dikimi, otomatik sulama sistemi tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirildi.

Develi’deki Meslek yüksekokulun eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çalışmanın tamamlandığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “ Daha önceden planmış olduğumuz peyzaj çalışmasını pandemi nedeniyle Meslek Yüksekokulların kapalı olmasını fırsat bilerek Seyrani Kampüs alanındaki yeşil alanlarda peyzaj çalışmasını tamamladık. Üniversitemiz içerisinde eğitim blokları çevresinde yapılan peyzaj çalışmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç’ın büyük destekleri var. Bu çalışmamızda bizlere destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum ” dedi.



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