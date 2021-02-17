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Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

17.02.2021 00:53 | Son Güncelleme:
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Karesi Belediyesi, Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi.

Karesi Belediyesi, Balıkesir’i etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dinçer Orkan, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica etti.
Kar yağışının sürekli olmasına rağmen ana arterleri sürekli açık tutmaya çalıştıklarını belirten Başkan Orkan, yağış sonrası buzlanma tehlikesine karşıda tuzlama yapılacağını söyledi. Kapanan Susurluk yolunun açılması için Karesi Belediyesi ekiplerinin de takviyelerde bulunduğunu hatırlatan Orkan, “Özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bunun yanında bize ekipleriyle destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da teşekkür ediyoruz” dedi.
Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İlçe genelinde Karesi Belediyesi ekipleri karla küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ana arter, meydanlar, sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, çalışmalara karın olumsuz etkileri geçene kadar devam edilecek.
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Karesi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışları nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldı. Ekipler ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek soğuk hava şartlarında zorluk yaşamamaları için yanlarında oldu.
Sokak hayvanları unutulmuyor
Karesi’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları da unutulmuyor. Belediye ekipleri tarafından hayvan popülasyonunun fazla olduğu kedi, köpek ve kuş beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.
Kar yağışı boyunca acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 99 10 nolu telefondan ‘İletişim Merkezi’ne 24 saat boyunca ulaşabilecekler.

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