YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Başkan Öz çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Öz çalışmaları yerinde inceledi

19.01.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Durmaz ile birlikte yeni hastane inşaatı civarında yağmur hattı döşemesi, tır ve kamyon garajı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Durmaz ile birlikte yeni hastane inşaatı civarında yağmur hattı döşemesi, tır ve kamyon garajı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öz, “Fen işleri müdürümüz Hakan Durmaz ile birlikte ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde takip ettik. Yeni hastane civarında yağmur hattı döşeme, tır ve kamyon garajı aydınlatma çalışmaları ve saha ziyaretlerini gerçekleştirdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Biga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararıBiga’da okul öncesinde uzaktan eğitim kararı
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:58
Sabah
08:26
Öğle
13:30
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:47

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Deniz Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Biga Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Biga Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Biga Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

Çanakkale’de 5 kadını elle taciz eden zanlı adliyeye sevk edildi

Çanakkale’de 5 kadını elle taciz eden zanlı adliyeye sevk edildi

Çanakkale'deki iki asırlık çok işlevli köy camisi restore edilecek

Çanakkale'deki iki asırlık çok işlevli köy camisi restore edilecek

Çan belediyesi kara hazır

Çan belediyesi kara hazır

Karda kalan vatandaşa jandarma desteği

Karda kalan vatandaşa jandarma desteği

Çanakkale Valisi Aktaş, Kirazlı uygulama noktasını ziyaret etti

Çanakkale Valisi Aktaş, Kirazlı uygulama noktasını ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.