Başkan Öz, vatandaşların sorunlarını dinledi

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçede her mahalleyi ve sokağı tek tek gezmeye devam ediyor.

Hafta içi makamında ve her fırsatta ilçe içindeki esnafı dolaşarak geçiren başkan Öz, hafta sonlarını da yine sokaklarda geçiriyor. Bu hafta sonu ilçenin Karşıyaka ve Seramik mahallesini gezen başkan Öz, mahallede kapılarının önünde oturan vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelinin istek ve şikayetlerini birim müdürleriyle anında değerlendiren Öz, “Sosyal belediyecilik anlayışımız ile ilçe halkımız ile birlikte mahallelerimizde vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini yerinde inceleyerek, ilgili birim müdürleriyle istişare yaparak imkanlarımız doğrultusunda vatandaşımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu uygulanma ile birlikte hem vatandaşımız ile iç içe oluyor sorunlarını dinliyoruz, hem de bizlerden istedikleri taleplerini yerinde görüp çözüme kavuşturma çalışması içine giriyoruz. Her ay düzenli olarak mahalle muhtarlarımız ile toplantı yapıp sorunlarını dinliyoruz ama onların atladığı sorunları da vatandaşımız bize aktarıyor. Dolayısıyla hafta sonu ve akşam mesai sonu fırsatımızı buldukça mahallelerimizi ziyaret edip vatandaşımız ile sohbet edip hal ve hatırlarını sorup belediyeden istek ve taleplerini dinliyoruz” dedi. Mahalle sakinleri ise” başkanımız göreve geldiği günden beri mahalleleri gezerek, bizlerin hal ve hatırımızı soruyor sıkıntılarımızı dinliyor. Yapmış olduğumuz taleplerde ilgili birim müdürleri tarafından gündeme alınıp yapılmaya çalışılıyor. Başkanımıza mahallemize gelerek bizi dinlediği için teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.