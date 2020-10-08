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Başkan Özcan, Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83 yıldönümünü kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 08.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83.

Başkan Özcan, Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83 yıldönümünü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83. yıldönümünü kutladı.
Özcan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında açılışını yaptığı Sümerbank’ın Nazilli’ye verdiği en büyük hediye olduğunu belirtti. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83. Yıldönümü kutlama hazırlıkları kapsamında ilçenin dört bir yanını Atatürk’ün fotoğraflarıyla donattı. Ulu Önder Atatürk’ün 9 Ekim 1937’de Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılış töreninde çekilmiş fotoğraflarıyla hazırlanan bilbordlar ilçenin dört bir yanına asıldı.Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı bu yıl Atatürk’ün Nazilli’ye gelişini kitlelerle kutlayamayacaklarının burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz yıl Sümerbank’ın açılışında marşlar çalan Tire Belediye Belediye Bandosu’nu bir kez daha şehrimize getirmiştik. Konser ve etkinlikler ile de bugünü taçlandırmıştık. O gün Atatürk’ü taşıyan özel tren Nazilli’ye yaklaşırken on binlerce kişi O’nu büyük bir coşku ile karşılamıştı. Biz de bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e şehrimiz adına, tüm Nazillililer olarak "Hoşgeldiniz, şerefler verdiniz’ diyor; eserlerini, ilke ve ülküsünü yaşatacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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