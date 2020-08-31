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Başkan Özdemir: “Ailelerin hiç olmadığı kadar eğitim sürecinin içinde olması lazım”

SAMSUN HABERLERİ  | 31.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

Yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlenen programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Ailelerin bu güne kadar hiç olmadığı kadar bu eğitim sürecinin içinde olması lazım” dedi.Uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Havza 25 Mayıs İlkokulunda bir açılış programı düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlenen programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Ailelerin bu güne kadar hiç olmadığı kadar bu eğitim sürecinin içinde olması lazım” dedi.
Uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Havza 25 Mayıs İlkokulunda bir açılış programı düzenlendi. Programda konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, “Burukta olsa yeni bir eğitim öğretim yılının başlamasından mutluyuz. Düzenlediğimiz bu program ile öğrencilerimize kavuşma isteği ve irademizi ortaya koymak istedik. Yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Alışık olmadığımız bir dönemden geçmekteyiz. Teknolojinin imkanları ile eğitimde eksik kalan yerleri tamamlamaya çalışıyoruz. İki öğrencinin velisi olarak şunu belirtmek istiyorum. Ailelerin bu güne kadar hiç olmadığı kadar bu eğitim sürecinin içinde olması lazım. Bunu bu dönemde daha iyi görüyoruz. Eğer velilerimiz, anne ve babalar eğitim sürecine eskisinden daha fazla katılırlarsa bu eksikler daha fazla telafi edebiliriz. Teknolojik imkanlar ve uzak eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Velileri bu işin içine daha aktif ve daha fazla nasıl çekebiliriz noktasında farkındalık oluşturmak adına Havza Belediyesi olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Belki bu dönem çok fazla öğrencinin okula gelemeyeceği bir şekilde devam edecek. İnşallah umuyoruz ki en kısa sürede normal sürece geçelim. Kovid-19 illetinden de bir an evvel kurutulmayı Rabb’imden niyaz ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da yapmış olduğu konuşmada, “Ben inanıyorum ki bu farklı süreçte de olsa eğitimci arkadaşlarımız bun meselenin ehemmiyetinin farkında olarak gerekli çalışmaları yapacaktır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasının bir kez daha temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencisiz olarak çalan ders zili ile Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul öğretmenleri okula girdiler.

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