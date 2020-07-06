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Başkan Öz’den, Fransa’nın ilk Türk belediye başkanına tebrik

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fransa’nın ilk Türk Belediye Başkanı Metin Yavuz’u tebrik etti.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Paris’in Valenton kentinde belediye başkanı seçilen Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla kutladı.

Başkan Öz’den, Fransa’nın ilk Türk belediye başkanına tebrik

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fransa’nın ilk Türk Belediye Başkanı Metin Yavuz’u tebrik etti.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Paris’in Valenton kentinde belediye başkanı seçilen Metin Yavuz’u yazdığı bir mektupla kutladı. Başkan Öz, mektubunda “Her Türk’ün ikinci memleketi sayılan şehitler diyarı Çanakkale’nin Çan ilçesinden, aynı kutsal görevi, belediye başkanlığını, sürdüren bir dostunuz olarak Paris’in Valenton kentinde yerel seçimlerde aldığınız başarı nedeniyle sizi tebrik ederim. Türklerin yoğun olmadığı bir bölgede, oyların yarısından fazlasını alarak, bir asra yakın bir yönetimi değiştirerek, belediye başkanı seçilmeniz bizleri gururlandırdı” dedi.
Başkan Öz, Belediye Başkanı Metin Yavuz’u Çan’a da davet etti.

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