Başkan Özdoğan ve Kaymakam Sezen’den şehit ailelerine bayram ziyareti

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şehit mezarlığını ve şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan, şehit yakınlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimiz Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı, Şehit Polisler Rüştü Bayram ve Ahmet Cihan Kilci’yi kabri başında ziyaret ederek tüm şehitlerimizin aziz ruhları için dua okudular. Kaymakam Sezen, Başkan Özdoğan ve İlçe Müftüsü Yusuf Ay şehitlik ziyaretlerinin ardından şehit yakınlarını ziyaret ederek ramazan bayramlarını tebrik etti. İlçe Müftüsü Yusuf Ay tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve şehitlerimizin aziz ruhları için yapılan duanın ardından Başkan Özdoğan, Şehit Polis Ahmet cihan Kilci’nin Annesi Fazilet Hanım, babası Ejder Kilci ile Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı’nın annesi Emine Hanım ile Babası Ahmet Aydıncı’ya Kuran-ı Kerim takdim etti.

