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Başkan Özkan Altun: "Ziraat odası ile birlikte müşterek hareket ediyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.11.2020 09:06 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.Ziyarette ilçede birlikte yürütülen projeler ile yapılacak yeni hizmetler değerlendirilirken Başkan Altun yaptığı değerlendirmede, " Yapılacak yeni inşaat projesi başta olmak üzere, ilçemiz çiftçileri için yapabileceğimiz hizmet ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
Ziyarette ilçede birlikte yürütülen projeler ile yapılacak yeni hizmetler değerlendirilirken Başkan Altun yaptığı değerlendirmede, " Yapılacak yeni inşaat projesi başta olmak üzere, ilçemiz çiftçileri için yapabileceğimiz hizmet ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah el birliği ile ilçemize prestiji yüksek bir hizmet daha kazandıracağız. İlçemizin yönetiminde sivil toplum örgütleri ve yarı kamu kurumu niteliğinde olan odalarımızın söz hakkı olduğuna inanıyorum. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla olduğu gibi gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda Ziraat Odası ile birlikte müşterek hareket ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Bünyan Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özdolak ise,"Odamıza ziyarette bulunan Belediye Başkanımız Özkan Altun ile yapılacak proje hakkında istişarede bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

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