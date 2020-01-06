YURTHABER
  4. Başkan Özlü “2020 Düzce için dönüm noktası”

Başkan Özlü “2020 Düzce için dönüm noktası”

DÜZCE HABERLERİ  | 06.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Başkan Özlü “2020 Düzce için dönüm noktası”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üst yönetim kurulu üyeleri ile 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özlü, “2020 yılına girmemiz ile birlikte değişim ve dönüşüm ilk olarak toplantılarımıza yansıyacak” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlık görevine başladığı günden itibaren sürdürdüğü “Üst Yönetim Kurulu” toplantısına 2020 yılının ilk Pazartesi günü de devam etti. Kurul üyeleri ile Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Özlü gerek toplantıların gündemi gerekse belediye tarafından yapılacak projelerdeki değişim ve dönüşümden söz ederek “9 aylık süreçte yaptığımız haftalık istişare toplantımızda bugüne kadar borçların yeniden yapılandırılması, mali disiplin tedbirlerinin uygulanması ve öz kaynakların verimli değerlendirilmesi için ne yapabiliriz? Bunu değerlendirdik. Her Pazartesi yaptığımız değerlendirme toplantıları, 2020 yılına girmemiz ile birlikte değişim ve dönüşüm ilk olarak toplantılarımıza yansıyacak. Elimizdeki imkanlarla ne yapabiliriz konusunu konuştuğumuz toplantımızda artık yeni yıl bütçesi ve projelerimize aldığımız ödenekleri hangi strateji ile uygulamaya koyacağız bunu değerlendiriyoruz. İlk günden itibaren söyledik, 2019 yılını Düzce’de tamir bakım ve onarım yılı ilan etmiştik. 2020 yılı ise Düzce’de değişim, dönüşüm yılı olacak, 2020 Düzce’de çalışma yılı olacak. Proje kitapçığımızda yer alan birçok projemize 2020 yılında ilk kazmayı vuracağız. Düzce hizmete doyacak” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Düzce’de 1 ayda 18 bin araç kırmızıda geçtiDüzce’de 1 ayda 18 bin araç kırmızıda geçti
Belgesiz ava geçit yokBelgesiz ava geçit yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

Kütahya’da gençler karın keyfini “kartopu” oynayarak çıkardı

Düzce Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Mayıs Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Şifalısu’ya Şadırvan- Mescid yapılıyor

Şifalısu’ya Şadırvan- Mescid yapılıyor

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.