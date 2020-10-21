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Başkan Özlü, BAŞKİM’in eğitimlerine katıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (BAŞKİM) aracılığıyla işe başlayacak hemşehrilerinin oryantasyon eğitimine katıldı.Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlardan biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (BAŞKİM) aracılığıyla işe başlayacak hemşehrilerinin oryantasyon eğitimine katıldı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlardan biri olan BAŞKİM, iş arayanlar ile işverenleri tek çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Başiskele’de faaliyetlerine devam eden köklü bir firmanın personel ihtiyacının karşılanmasına aracılık eden BAŞKİM, Yeniköy Kültür Merkezi’nde işverenler ile iş arayanları buluşturdu. Yaklaşık 240 vatandaşın mülakata girdiği alım sonucunda yaklaşık 110 kişi işe alınmak üzere evraklarını tamamlayarak işe alım işlemlerini gerçekleştirdi. Başiskele’de iş gücüne ve istihdama büyük önem veren Başkan Yasin Özlü, işe alımları gerçekleştirilen hemşehrilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İşe başvurusu kabul edilen vatandaşlara yen işlerinde başarılar ve kolaylıklar dileyen Başkan Özlü, firma yöneticilerine de teşekkür etti.
Korona virüs testi yapılan ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabii tutulan vatandaşlar, yeni işleri dolayısıyla büyük bir memnuniyet duyarken, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.

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