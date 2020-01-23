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Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Başkan Özlü seçimde söz verdi ilk adım atılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve büyük önem verdiği Düzce ili Asarsuyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarımı için düzenlenmesi planlanan fikir projesi yarışması için jüri üyeleri belirlendi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; yeni yılda seçim beyannamesinde yer alan projeler için çalışmaların başlayacağını ve 2020 yılının Düzce’de değişim ve dönüşümün başlangıcı olacağını söylemesi ile birlikte kurum içinde oluşturulan proje ofisi, çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinden geçen Asar Suyu’nun 4 bin 8 metrelik alanı üzerinde yapılacak rekreasyon çalışmasına ilişkin, hazırlanacak projeler arasında ulusal çapta yarışma düzenlenecek.
Yarışma öncesi envanter dosyalarının hazırlanması amacıyla Asar Suyu’nun projeye dahil edilecek alanı üzerinde hava çekimleri yapan proje ofisi, belirlenen alanla ilgili proje hazırlayacak katılımcılar için dere kenarında bulunan, arazi, imar durumları ve yapı türleri ile ilgili olarak harita hazırladı.

Jüri belli oldu
Düzce ili Asarsuyu Deresi ve Çevresi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım Yarışmasında jüri olarak görev alacak akademisyenler de titiz bir çalışma sonucu belirlendi ve kendilerine talep yazıları gönderildi. Buna göre Asli Jüri üyesi olarak belirlenen isimler şu şekilde oldu: Yıldız Teknik Üniversitesinden Şehir Plancısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç, İstanbul Teknik Üniversitesinden Mimar Prof. Dr. Mehmet Murat Gül, Düzce Üniversitesinden Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Yüksek Mimar Han Tümertekin ve Kentsel Tasarımcı Talha Kös.

Yarışma ile en iyi proje seçilecek
Çalışmalar kapsamında yarışmanın düzenlenmesi için yapılacak ihalenin şartnamesini belirleyen Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile Asar Suyu için 2 Milyon TL, Konuralp için ise 1,5 Milyon TL hibe kazandırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan hibeler ile Asar Suyu’nun Türkiye standartlarında bir yaşam alanına dönüştürülmesi için en verimli proje birbirinden uzman isimler tarafından seçilecek. Düzce’nin kent kimliğine ve tarihine uygun şekilde yeniden düzenlenecek alan için yarışma sonrası çalışmalar vakit kaybetmeden başlatılacak.

Projede Neler Olacak?
Seçim beyannamesinde AK Proje olarak duyurulan Asar-Karaca Deresi entegre çalışmasının ilk etabı olarak nitelendirilen Asar Suyu Rekreasyon çalışmasında yarışmaya katılacak projelerde dere kenarı sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, yaya ve bisiklet yollarının yer alması beklenecek. Katılımcılardan yarışma şartnamesi ve envanter dosyalarında belirtilen alanlarda azami fayda odaklı tasarım yapmaları istenecek.

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