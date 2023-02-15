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Başkan Özlü’den depremde görev alan itfaiye personeline ödül

15.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir hafta boyunca enkaz altında canla başla çalışan Düzce Belediyesi itfaiye personelini ödüllendireceğini söyledi.

Başkan Özlü’den depremde görev alan itfaiye personeline ödül

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri bir hafta boyunca cansiperane bir çalışma sergileyerek 12 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Düzce’ye dönen ekibi Başkan Faruk Özlü ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ve İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’dan yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Bir hafta boyunca durmadan çalışan itfaiye personeline teşekkür eden Faruk Özlü; "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Meydana gelen afetin ardından hiç vakit kaybetmeden bölgeye hareket ettiniz. Oradaki olumsuz hava şartlarına rağmen canınızı hiçe sayarak canlar kurtardınız. Bu gösterdiğiniz mücadelenin parayla pulla karşılığı yok, ancak biz sizlere 1’er maaş ikramiye veriyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI AFETLERE MÜDAHALE EDEBİLECEK KAPASİTEYE GETİRECEĞİZ"

Düzce İtfaiyesinin bölgedeki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Özlü, arama kurtarma ekibi ile gurur duyduğunu kaydetti. Teçhizatların teknolojiye uygun olarak yenileneceğini ve uluslararası afetlere müdahale edebilecek kapasiteye getirileceğini söyleyen Özlü; "Biz bu dönemde yeni itfaiye binamızı yaptık, itfaiye araçlarımızı güçlendirerek yeni araçlar aldık. Teçhizat konusunda da iyileştirmelerde bulunduk. Bundan sonra yapacağımız iş ise arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatlarımızı güçlendirmek. Bunun için de yeni bir çalışma yapacağız. Allah göstermesin ama uluslararası meydana gelebilecek olan afetlere müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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