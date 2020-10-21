Başkan Özlü’den Konuralp’e tarihi konsept

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan, üzerinde önemle durduğu ve Konuralp’in belleğindeki tarihi hafızanın kültür mirası olarak geleceğe taşınmasını amaçlayan “Konuralp Fikir/Konsept Belirleme ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi” hayata geçirilmek için gün sayıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, uzun süredir üzerinde çalıştığı 300 bin metrekare fikir alanı, 15 bin 890 metrekare ise uygulama alanı projesi ile Düzce’nin en eski yerleşim yeri olma özelliğini taşıyan Konuralp’in kültür mirası olarak geleceğe taşınması düşüncesini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda çalışmaların hızlıca başlatılması talimatını veren Başkan Özlü, projenin amacına yönelik yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi; “Terzialiler ve Çiftepınar Mahallelerinde 1. ve 2. derece arkeolojik sit sınırlarını kapsayan bölgenin taşıdığı tarihi doğal ve kültürel değerlere uygun olarak günümüz sosyal yaşam koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanması gerekliliğini hayata geçirmek için doğmuştur.

Hazırlatılan fikir projeleri ile bölgenin hem kültürel hem de eko turizmi açısından potansiyel değerleri ortaya koyacak, tarihsel kent dokusuna getirilecek müdahalelerin kente ilişkin kararların bütünü içinde ele alındığı, koruma, yaşatma, geliştirme ilkeleri doğrultusunda, yapısal ve mekansal bütünleşmeyi sağlayan fikirlerin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.”

Proje alanının, bütünü içerisinde yer alan tarihi katman ve sosyo - kültürel dokusunun doğru bir şekilde yorumlanmasının gerekliliğine işaret eden Başkan Özlü, “Rekreasyon alanları tasarlanırken, peyzajın tüm katmanlarının mümkün olduğunca korunması ve geliştirilmesi önemli. Ayrıca, proje alanının topografyasının korunması, yer yer yapılacak yapısal ve bitkisel müdahalelerle tarihi dokuya ve kent siluetine katkı vermesi hedeflenmekte” dedi.