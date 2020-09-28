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Başkan Öztürk, güven tazeledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Adıyaman Veteriner Hekimler Odasında yapılan başkanlık seçiminde mevcut Başkan Orhan Öztürk yeniden başkan seçildi.Tek listeyle gidilen Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası 7.

Başkan Öztürk, güven tazeledi

Adıyaman Veteriner Hekimler Odasında yapılan başkanlık seçiminde mevcut Başkan Orhan Öztürk yeniden başkan seçildi.
Tek listeyle gidilen Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası 7. Olağan Genel Kurulu seçimleri Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. 160 Üyesi bulunan ve 2 yılda bir yapılan Adıyaman merkez ve ilçelerde serbest, kamu ve özel sektörde veteriner hekim olarak görev yapan üyelerin katıldığı seçim sonucunda yönetim kuruluna, Orhan Öztürk, Veysi Öztürk, Yusuf Işık, Abidin Tanrıverdi ve Yusuf Onur Yıldırım seçildi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, "Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası olarak mesleğin toplum yararına kullanılmasını, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını, ülke hayvancılığının geliştirilmesini, Halk sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasını sağlamakla sorumlu demokratik bir sivil toplum kuruluşudur. Pandemiyle mücadele aşamasında dünya genelinde başarı sağlayan ülkelerde tek tıp- tek sağlık uygulamaları hız kazanmış veteriner hekimler sağlık çalışanı olarak sahada aktif çalışmalar yürütmüştür. Ülkemize özgü virüsün izolasyonunu herkesten önce veteriner hekimler yapmıştır. Son pandemi süreci başta sağlık olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve diğer tüm alanlarda önemli değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerin en başına bundan sonrası için zoonoz hastalıklarla mücadeleye yeni bir politika olarak eklenmelidir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlarda karşılaşılan hastalıkların yüzde 70’inden fazlası hayvanlardan insanlara geçen, yani zoonoz hastalıklardır. Bu nedenle tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi veteriner hekimlerin başını çektiği koruyucu hekimlik konusunda yeni bir planlama yapılmalıdır. Zoonoz Hastalıklarla mücadelenin en ön saflarında veteriner hekimler vardır ve olmaya da devam edecektir. Genel kurulumuza katılarak bizi onurlandıran misafirlerimize, odamıza ve mesleğimize sahip çıkmanın güzel bir örneğini gösteren üyelerimize teşekkür eder, genel kurulumuzun veteriner hekimlik mesleğimize, Adıyaman’ımıza, ülkemize, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Başkan Öztürk, güven tazeledi

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