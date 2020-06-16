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Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi

MALATYA HABERLERİ  | 16.06.2020 18:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının 3.

Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının 3. Birleşimi, MASKİ Konferans Salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı.
Toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri alındı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemdeki bazı maddeler kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Kadro İptal İhdas ile ilgili maddeler görüşülerek ilgili daire teklifi doğrultusunda; Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının kurulması kabul edildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulması ile ilgili teklif hakkında söz alan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Bu daire başkanlığının kurulması aynı zamanda ilimizin ihtiyaçlarına da cevap vermiş olacaktır. Çünkü ilimiz nüfusunun üçte ikisi tarımla uğraşmaktadır. Bu teklifi getiren daire başkanlığımıza ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yine gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı kesin hesabı hakkındaki teklif de görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edilirken, bu sırada söz alan CHP Meclis Grup Başkanı Günnur Tabel, “Faaliyet Raporunu aldık inceledik. Başkanımıza güveniyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra yapılan oylamada 2019 Yılı Faaliyet Raporu da kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 4. Birleşiminin 17 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’de yine MASKİ Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verildi.

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