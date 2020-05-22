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Başkan Palancıoğlu, bayramdan önce esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı esnafına hem maske dağıttı hem de esnafla bayramlaştı.
Çarşı esnafına hayırlı işler dileyen ve maske dağıtımı yaparak bayramlarını tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç sebebiyle bayramımızı buruk kutluyoruz ancak, bayram coşkusunu yüreğimizde hissediyoruz. Yarından itibaren yine 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak. Bayrama bir gün kaldı. Bugün Kiçikapı bölgesinde çarşı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hem maske dağıttık hem onlarla bayramlaştık. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama ilerde bugünler birer anı olarak kalacaktır. En kısa zamanda bu salgından kurtulmayı Rabbim nasip eylesin. Bu süreç sebebiyle bayramımız buruk geçek. Bayram namazımızı kılamayacağız. Ben bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. İnşallah gelecek bayrama eski günlerdeki gibi bayramlarımızı sağlıklı ve sevdiklerimizle bir arada kutlarız. Korona virüs tedbirleri kapsamında gösterdiği hassasiyetten dolayı esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen, duyarlı olalım bir süre daha evde kalarak, virüsün yayılmasına engel olalım” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyen esnaflar, Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.

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