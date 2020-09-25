YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu ekibi ile Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde

Başkan Palancıoğlu ekibi ile Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatırım birimleri müdürleri ile her Cuma günü sabahı olduğu gibi saat 06.00 da Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde teknik inceleme çalışmasında bulundu.
Erken saatlerde seçilen bir mahallede yatırım birim müdürleri ile inceleme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sabah saat 06.00 da ekibimiz ile Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledik. Bu saatlerde olması işin akışını hızlandırmaktadır. Cuma günü yapılan bu teknik incelemede yapılması gereken temizlik, tamirat, ilaçlama, budama ve bakım gibi işleri tespit edip, Pazartesi günü hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz. Yeniköy Diş Hastanesi önünden başlayan gezimiz sonuçlarını not aldık. Pazartesi günü tüm birimlerimiz alınan bu notları yerine getirecektir” dedi.
Hürriyet ve Yeniköy mahallelerin 1950 yıllarda kurulduğunu ve Hürriyet Mahallesinde çok katkı biların yükseldiğini Yeniköy de ise gelişime açık 4-5 katlı yapıların yer aldığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Cuma günü tespit edilen konular koordineli bir şekilde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:35
İkindi
15:58
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.