YURTHABER
  4. Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"

Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından bu yana Enerji Verimliliği Haftası’nın her yıl kutlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1981 yılından bu yana Enerji Verimliliği Haftası’nın her yıl kutlandığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu en ucuz enerjinin ise tasarruf edilen enerji olduğu söyledi.
Belediye olarak sosyal tesislerde, hizmet binalarında, kapalı semt pazar yerlerinde enerji tasarruflu LED lambalar kullanıldığını, zaman ayarlı aydınlatma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında da enerji yatırımlarına öncelik verileceğini ve tesislerde güneş enerjisi kullanımı artıracaklarını kaydetti.
Enerji tasarrufu ve belediyenin izleyeceği enerji politikası hakkında yol haritasının belirlenmesi çalışma yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 2014 yılında Enerji İzleme ve Değerlendireme Birimi kuruldu. Bu kurul ile geçen 6 yıl içerisinde sosyal tesislerimiz başta olmak üzere belediye hizmet binası ile kapalı semt pazar yerlerine güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladık. Elektrikli hizmet araçları satın aldık. Melikgazi’de bulunan binalara enerji belgesi alma zorunluluğu getirdik. Bu yıl ayrıca enerji çalışması yaptık. Bunların hepsi konuya verdiğimiz önemin bir sonucudur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Hizmet - İş Sendikası üyesi 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi başladıHizmet - İş Sendikası üyesi 750 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi başladı
Talas, keşfedilmeyi bekleyen bir mücevher gibiTalas, keşfedilmeyi bekleyen bir mücevher gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.