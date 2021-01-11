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Başkan Palancıoğlu, "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"

11.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Başkan Palancıoğlu, "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 11-18 Ocak Enerji Verimliliği ve Tasarrufu Haftası dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada, “En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir.” dedi.
Enerji tasarrufu ve belediyenin izleyeceği enerji politikası hakkında yol haritasının belirlenmesi için çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, Belediye olarak sosyal tesislerde, hizmet binalarında, kapalı semt pazar yerlerinde enerji tasarruflu LED lambalar kullanıldığını, zaman ayarlı aydınlatma gerçekleştirdiklerini ve enerjisini kendi üreten belediye olarak örnek gösterildiklerini söyledi.
Enerji tasarrufu ile ilgili olarak enerji izleme birimi oluşturduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Melikgazi Belediyesi olarak sosyal tesislerimiz başta olmak üzere belediye hizmet binası ile kapalı semt pazar yerlerinde güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Elektrikli hizmet araçları satın aldık. Melikgazi’de bulunan binalara enerji belgesi alma zorunluluğu getirdik. Bunların hepsi konuya verdiğimiz önemin bir sonucudur. Ayrıca enerji verimliliği konusunda her bireyin kendine düşen görevi yapması gerekiyor. Bireysel olarak da enerji israfından vazgeçmeliyiz.”

Başkan Palancıoğlu,

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