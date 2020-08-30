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  4. Başkan Palancıoğlu Kayseri’deki yerel gazetelere emekleri için teşekkür etti

Başkan Palancıoğlu Kayseri’deki yerel gazetelere emekleri için teşekkür etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 15 ayrı yerel gazetenin birleşmesinden sonraki yeni oluşumun Kayseri halkının gözü ve kulağı olacağını söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yeni oluşumun Kayseri basını için hayırlı olacağına inandığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Uzun süredir Kayseri basın camiasına hizmet veren köşe yazılarıyla, haberleriyle, fotoğraflarıyla halkımızı bilgilendiren, yol gösteren, Kayseri’deki sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayan tüm basın mensuplarını kutluyor, uzun süredir zahmetle yayın yapan tüm gazetecilere teşekkür ederim. Bundan sonrada aynı heycanla devam edeceklerine inancım tamdır. Bu arada vefat eden gazetecileri de rahmetle anıyorum. Bu sürecin Kayseri halkına ve medyasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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