YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan’ı andı

Başkan Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan’ı andı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan’ı andı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, unutulmaz eserleriyle her zaman adından söz ettiren Mimar Sinan’ın 432. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi; "Tarihimizin en önemli simalarından, bir medeniyetin mimarı Mimar Sinan’ın bugün vefatının sene-i devriyesi. Hayatına 93 cami, 52 mescit, 56 medrese başta olmak üzere 375 eseri sığdıran, Osmanlı mimarisinin baş mimarı Mimar Sinan’ı vefatının 432. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Kendisi Ağırnas doğumlu. Mimar Sinan Melikgazi’mizin ve Ağırnas’ın gururu. Hem Türkiye hem de dünyanın en önemli mimarları arasındadır. Bizim için hem eserleriyle hem de yaşantısıyla çok güzel bir örnek olmuştur. En önemli eserlerini 70’li yaşlardan sonra vermiş. Gençlere tavsiyem çalışkanlığı ve eserleriyle bilinen Mimar Sinan’ı kendilerine örnek almalarıdır. O yüzden onun gibi çok çalışalım. Mimar Sinan gibi nice mimarların yetişmesini temenni ediyorum.”

Başkan Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan’ı andı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:20
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu kısıtlamasında muaf sayılacak

Rezervasyon yapmış olan turistler, hafta sonu kısıtlamasında muaf sayılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.