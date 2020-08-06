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Başkan Palancıoğlu: "Sıcak havalarda sulu çöp atmayalım"

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarında vatandaşlara büyük rahatsızlıklar veren çöp kokuları ve haşere üremeleri ile ilgili olarak Melikgazi Belediyesi vatandaşları uyararak, duyarlı olmalarını istedi.Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Palancıoğlu: "Sıcak havalarda sulu çöp atmayalım"

Sıcakların artmasıyla birlikte yaz aylarında vatandaşlara büyük rahatsızlıklar veren çöp kokuları ve haşere üremeleri ile ilgili olarak Melikgazi Belediyesi vatandaşları uyararak, duyarlı olmalarını istedi.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu sıcak havalarda çöp kutularına sulu çöp atılması bulaşıcı hastalıkların temel kaynağını oluşturuyor. Kirli bir çevre ve sağlıksız bir ortamla birlikte, görüntü kirliliği de oluşturuyor. Aşırı sıcaklarda gıdalar çabuk bozuluyor. Bunun sonucu hem çevreye pis koku yayıyor, hem de bakteri üreterek çevre sağlığını tehdit ediyor. Sulu ve zamansız dışarıya çıkarılan çöpler çevrede kötü kokuya, su birikintileri ise haşere üremesine neden oluyor. Kötü kokuların oluşmasında en büyük etken çöplerin sulu ve sızıntısı olan poşetlerle dışarıya bırakılması. Vatandaşlarımızdan sulu çöpleri konteynerlere atmamaları, çöplerin sularını süzdükten sonra sızdırmaz çöp torbalarında ağzı bağlı bir şekilde akşam saatlerinde konteynerlere bırakmalarını rica ediyoruz. Ayrıca park ve mesire alanlarında piknik sonrası yiyecek ve atıkların poşet içerisine konularak çöp kutularına atılması gerekir. Temiz ve nezih bir çevre için Melikgazili hemşehrilerimden bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum” dedi.

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