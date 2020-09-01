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Başkan Palancıoğlu: "Sizin vergilerinizle alınıyor. Kamu mallarını koruyup, kollayınız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu park, bahçe ile diğer sosyal ve spor tesislerde yer alan kamelya, oturma bankları, spor aletleri aydınlatma lambaları, çöp kutuları gibi tüm malzeme ve ürünlerin aslında kamu malı olduğunu, bunların kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.
Oturma bankı, lamba, çöp kutuları, kamelyalar, havuzlar, musluklar, aynalar, basket potaları, kale direkleri, otomatik sulama aletleri, ağaçlar, süs ve bahçe çiçekleri gibi akla gelebilecek her malzemenin aslında birer kamu malı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kamu malları sizlerin vergileri ile alınmaktadır. Çöp kamyonları, dozer, greyder gibi araçlar yine vergiler ile alınmaktadır. Yani bedeli yine sizler tarafından ödenmektedir. Bu açıdan herkesin hakkı var. Bu nedenle özellikle korunmalı ve kollanmalıdır. Evimizdeki eşyaları nasıl itina ile kullanıyorsanız, aynı hassasiyeti kamu mallarında da göstermeliyiz. Sorumsuzca ve hor kullanılan, kırılan ve bozulan malzemelerin tamiri veya yenilenmesi için harcamada bulunuyoruz. Kamu mallarına zarar verenler görüldüğü zaman nazikçe uyarılmalıdır. Çocukların bu yönde eğitilmesinde en önemli görev ailelere düşüyor. Vatandaşların sorumluluk bilinci içerisinde gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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