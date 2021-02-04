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  4. Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

04.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Dr. Palancıoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün anlam ve önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:
"4 Şubat Dünya Kanser Günü, kanserle alakalı farkındalık oluşturmaya, doğru bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya sağlığımıza dair bilinçli seçimler yapmaya ve kanserle ilgili yanlış algılara karşı koymaya ilişkin önemli bir gündür. Unutulmaması gerekir ki, bu hastalıkta erken tanı hayat kurtarır. Erken tanıdan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de; bu tarz hastalığa yakalananların her zaman umut dolu olmasıdır. Bu hastalığa dur diyecek olan hastanın aslında ta kendisidir. Kanser kelimesi ilk duyulduğunda korkutucu gelebilir. Ama asla tedavi edilemeyecek bir hastalık değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde. Tütün, alkol, hareketsizlik ve yanlış beslenme gibi zararlı alışkanlıklarımızdan uzak durarak kanser riskini azaltabiliriz. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, kanser hastalığında da dikkat edilmesi gereken en önemli faktör erken tanıdır. Erken tanı her zaman tedavinin en önemli parçasıdır. Bu anlamlı günün gelecekte yapılacak olan çalışmalar için tüm insanlarımızın sorunlarına çözüm bulunması adına güzel bir başlangıç olmasını dileriz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

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Kayseri Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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