Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nün anlam ve önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:

"4 Şubat Dünya Kanser Günü, kanserle alakalı farkındalık oluşturmaya, doğru bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya sağlığımıza dair bilinçli seçimler yapmaya ve kanserle ilgili yanlış algılara karşı koymaya ilişkin önemli bir gündür. Unutulmaması gerekir ki, bu hastalıkta erken tanı hayat kurtarır. Erken tanıdan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de; bu tarz hastalığa yakalananların her zaman umut dolu olmasıdır. Bu hastalığa dur diyecek olan hastanın aslında ta kendisidir. Kanser kelimesi ilk duyulduğunda korkutucu gelebilir. Ama asla tedavi edilemeyecek bir hastalık değildir. Kanseri yenmek bizim elimizde. Tütün, alkol, hareketsizlik ve yanlış beslenme gibi zararlı alışkanlıklarımızdan uzak durarak kanser riskini azaltabiliriz. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, kanser hastalığında da dikkat edilmesi gereken en önemli faktör erken tanıdır. Erken tanı her zaman tedavinin en önemli parçasıdır. Bu anlamlı günün gelecekte yapılacak olan çalışmalar için tüm insanlarımızın sorunlarına çözüm bulunması adına güzel bir başlangıç olmasını dileriz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."



